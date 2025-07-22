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Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде, сообщает RT со ссылкой на сайт Кремля.

Шесть школьников завоевали пять золотых и одну серебряную медаль в ходе 66-й Международной математической олимпиады (IMO) в Саншайн-Косте в Австралии. В ней принимали участие подростки из 100 стран мир.

Президент РФ отметил, что они продемонстрировали командную сплоченность, а также подтвердили сильные позиции отечественной математической школы. Российский лидер пожелал ученикам новых успехов.

Ранее школьники из Москвы завоевали четыре золотых медали на Международной олимпиаде по химии, которая проходила в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Состав сборной был определен после 2-недельных сборов, прошедших на химическом факультете университета. Золото на олимпиаде получили Федор Кузнецов, Константин Гунько, Владимир Елистратов и Виктор Демидов.