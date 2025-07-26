Собянин: москвичи завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, лучший результат показала Вера Красноперова из школы № 57. Кроме того, Захар Дегтеренко из этой же школы получил серебряную медаль, а Алихан Жангазиев из школы Центра педагогического мастерства стал обладателем бронзовой медали.

"Поздравляю ребят! Они справились с теоретическими и практическими турами, охватившими сложнейшие разделы, – от молекулярной биологии до биосистематики", – отметил мэр столицы.

Собянин рассказал, что на олимпиаде, которая проходит с 20 по 27 июля на Филиппинах, российская сборная соревновалась с представителями почти 80 стран. Перед поездкой ребята прошли подготовку на биофаке Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

Также он напомнил, что в мае столичные школьники взяли золото на первой Открытой международной биологической олимпиаде в "Сириусе". Там они соревновались с участниками из 14 стран.

"Московские школьники стабильно показывают высокий результат. На Всероссийской олимпиаде по биологии в этом году они завоевали 107 дипломов победителей и призеров – на 43% больше, чем в прошлом", – добавил градоначальник.

Между тем школьники из Москвы завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по лингвистике. Она проходила с 21 по 26 июля в Тайвани. Россию на ней представили четыре ученика. Золото по итогам олимпиады взяла Екатерина Чуркина из школы № 179. Серебро у Михаила Никитина и Дарьи Кукшиновой из школы Центра педагогического мастерства, а Елизавета Дятлова из школы "Летово" получила бронзу.

