Собянин: москвичи – среди лучших на Международной олимпиаде по информатике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трое из четырех участников сборной России на Международной олимпиаде по информатике были из Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Владислав Жиганов из школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ и Петр Лосев из школы №57 завоевали золото. Дарья Грекова из школы №57 получила серебряную медаль", – отметил мэр.

В 2025 году состязание проходило в Боливии, где собрались школьников из более чем 80 стран. В течение двух туров им было необходимо решить и запрограммировать шесть алгоритмических задач. Российские школьники были отобраны через Всероссийскую олимпиаду и сборы. После они также прошли подготовку на базе МФТИ.

Всего же в текущем году столичным школьникам удалось завоевать рекордные 110 дипломов на Всероссийской олимпиаде по информатике. За их подготовку отвечает Центр педагогического мастерства, уточнил глава города.

"Секрет успеха – в системной подготовке. В Москве работают профильные проекты "Математическая вертикаль" и "Московские математические классы". Дополнительные часы по алгебре, теории вероятности, ИТ и научным дисциплинам помогают школьникам достигать таких выдающихся результатов", – подчеркнул мэр столицы.

Ранее Собянин рассказывал, что столичные школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии.

Лучший результат показала Вера Красноперова из школы № 57. Кроме того, Захар Дегтеренко из этого же учреждения получил серебряную медаль, а Алихан Жангазиев из школы Центра педагогического мастерства стал обладателем бронзовой медали.

Собянин поздравил их и отметил, что подростки соревновались с представителями почти 80 стран.

