Экс-глава МИД Украины Кулеба назвал референдум в стране защитой от "политической похоти"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что референдум на Украине по условиям мирного договора с Россией станет инструментом, узаконившим итог для всего населения и оградившим общество от "украинской политической похоти". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на украинские СМИ.

Он отметил, что проведение референдума необходимо для того, чтобы политики "не рвали в клочья" страну вокруг этой темы. По его мнению, важен переход от всего общества к отдельным группам – это и обеспечит референдум.

"Всегда в обществе будет часть людей, которая против. От: "А за что ребята умирали?" до: "А я мог бы лучше", – сказал Кулеба.

Бывший министр иностранных дел страны также подчеркнул, что голосование сократит число противников договоренностей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны близки к урегулированию конфликта на Украине. При этом он признал, что остаются еще 1–2 сложных нерешенных вопроса. В частности, это тема суверенитета над Донбассом. Также он считает, что некоторые решения по итогам урегулирования кризиса Украине предстоит утверждать в парламенте и через проведение референдума.

Зарубежные СМИ писали, что требования президента Украины Владимира Зеленского могут привести к провалу мирных переговоров. Кроме того, у администрации Штатов могут начаться проблемы при предоставлении Киеву гарантий безопасности из-за политических и геополитических сложностей.