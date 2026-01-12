Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 12:29

Политика

Экс-глава МИД Украины Кулеба назвал референдум в стране защитой от "политической похоти"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что референдум на Украине по условиям мирного договора с Россией станет инструментом, узаконившим итог для всего населения и оградившим общество от "украинской политической похоти". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на украинские СМИ.

Он отметил, что проведение референдума необходимо для того, чтобы политики "не рвали в клочья" страну вокруг этой темы. По его мнению, важен переход от всего общества к отдельным группам – это и обеспечит референдум.

"Всегда в обществе будет часть людей, которая против. От: "А за что ребята умирали?" до: "А я мог бы лучше", – сказал Кулеба.

Бывший министр иностранных дел страны также подчеркнул, что голосование сократит число противников договоренностей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны близки к урегулированию конфликта на Украине. При этом он признал, что остаются еще 1–2 сложных нерешенных вопроса. В частности, это тема суверенитета над Донбассом. Также он считает, что некоторые решения по итогам урегулирования кризиса Украине предстоит утверждать в парламенте и через проведение референдума.

Зарубежные СМИ писали, что требования президента Украины Владимира Зеленского могут привести к провалу мирных переговоров. Кроме того, у администрации Штатов могут начаться проблемы при предоставлении Киеву гарантий безопасности из-за политических и геополитических сложностей.

Дональд Трамп обсудил мирное урегулирование на Украине с Владимиром Путиным

Читайте также


политика

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика