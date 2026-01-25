Умер экс-гитарист группы "Любэ" Юрий Рыманов

Фото: youtube.com/Urock1956

Российский гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщил коллектив ВИА "Лейся, песня" в соцсети "ВКонтакте".

"Ушел наш Юра... Юрий Рыманов – великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться", – отмечается в сообщении.

Коллектив подчеркнул, что исполнительский талант артиста особенно запомнился в их совместной работе на шоу "Суперстар", где они вышли в финал. Также, как там указали, в обычной концертной деятельности Рыманов был музыкантом, до уровня которого хотелось достать.

Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстово Горьковской области (сейчас – Нижегородская область). Его профессиональная карьера началась на сцене в составе ВИА "Шестеро молодых" в 1977 году.

С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы Рыманов являлся гитаристом в группе "Любэ", после чего перешел в ВИА "Лейся, песня" с участием народного артиста РФ Николая Расторгуева. Кроме того, артист сотрудничал с Владимиром Высоцким. В 2010 году он стал гитаристом трибьют-группы Dipped in Purple.

