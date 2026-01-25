Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 16:40

Культура

Умер экс-гитарист группы "Любэ" Юрий Рыманов

Фото: youtube.com/Urock1956

Российский гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщил коллектив ВИА "Лейся, песня" в соцсети "ВКонтакте".

"Ушел наш Юра... Юрий Рыманов – великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться", – отмечается в сообщении.

Коллектив подчеркнул, что исполнительский талант артиста особенно запомнился в их совместной работе на шоу "Суперстар", где они вышли в финал. Также, как там указали, в обычной концертной деятельности Рыманов был музыкантом, до уровня которого хотелось достать.

Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстово Горьковской области (сейчас – Нижегородская область). Его профессиональная карьера началась на сцене в составе ВИА "Шестеро молодых" в 1977 году.

С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы Рыманов являлся гитаристом в группе "Любэ", после чего перешел в ВИА "Лейся, песня" с участием народного артиста РФ Николая Расторгуева. Кроме того, артист сотрудничал с Владимиром Высоцким. В 2010 году он стал гитаристом трибьют-группы Dipped in Purple.

Читайте также


культура

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика