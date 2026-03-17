Актрису из "Спасателей Малибу" задержали за попытку спасти биглей, выращиваемых для опытов

В Висконсине (штат США) полиция задержала актрису Александру Пол и группу зоозащитников за попытку штурма собаководческой фермы, сообщило издание People.

Инцидент произошел в населенном пункте Блю Мондс, на территории фермы Ridglan – предприятие известно тем, что выводит биглей для научных исследований и экспериментов. Участники акции хотели их вызволить, всего в штурме принимали участие около 60 человек.

Пол и еще около 20 человек были задержаны в тот же день по подозрению в незаконном проникновении на частную территорию, актриса находится под стражей.

По информации СМИ, Ridglan Farms является одной из двух крупных собаководческих ферм, выводящих собак для научных исследований в США. Хозяйство неоднократно критиковали зоозащитники, однако местные власти и компания договорились, что 1 июля 2026 года лицензия на вывод собак прекратит действие. Активисты опасаются, что из-за этого жизни собак окажутся под угрозой.

Пол известна по роли Стефани Холден в сериале "Спасатели Малибу", а также своей активной гражданской позицией в защиту прав животных. Например, в 2023 году она попала под суд за кражу цыплят с фермы в Калифорнии, но была в итоге признана невиновной.

