17 марта, 11:56

Происшествия

Актрису из "Спасателей Малибу" задержали за попытку спасти биглей, выращиваемых для опытов

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

В Висконсине (штат США) полиция задержала актрису Александру Пол и группу зоозащитников за попытку штурма собаководческой фермы, сообщило издание People.

Инцидент произошел в населенном пункте Блю Мондс, на территории фермы Ridglan – предприятие известно тем, что выводит биглей для научных исследований и экспериментов. Участники акции хотели их вызволить, всего в штурме принимали участие около 60 человек.

Пол и еще около 20 человек были задержаны в тот же день по подозрению в незаконном проникновении на частную территорию, актриса находится под стражей.

По информации СМИ, Ridglan Farms является одной из двух крупных собаководческих ферм, выводящих собак для научных исследований в США. Хозяйство неоднократно критиковали зоозащитники, однако местные власти и компания договорились, что 1 июля 2026 года лицензия на вывод собак прекратит действие. Активисты опасаются, что из-за этого жизни собак окажутся под угрозой.

Пол известна по роли Стефани Холден в сериале "Спасатели Малибу", а также своей активной гражданской позицией в защиту прав животных. Например, в 2023 году она попала под суд за кражу цыплят с фермы в Калифорнии, но была в итоге признана невиновной.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Дамир Удавлиев рассказал, что при подозрении на отравление собаки токсичным веществом изониазидом нужно срочно ввести животному антидот пиридоксин (витамин B6).

Он напомнил, что изониазид является противотуберкулезным препаратом, крайне опасным для собак. Вещество приводит к блокированию витамина B6, необходимого для синтеза тормозного медиатора центральной нервной системы (ЦНС).

