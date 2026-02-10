Форма поиска по сайту

10 февраля, 18:35

Общество
Профессор Удавлиев: отравленной изониазидом собаке нужно ввести антидот

Профессор рассказал, как спасти отравленную изониазидом собаку

Фото: 123RF.com/josema2520

При подозрении на отравление собаки токсичным веществом изониазидом нужно срочно ввести животному антидот пиридоксин (витамин B6). Об этом заявил доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Дамир Удавлиев.

По словам эксперта, пиридоксин должен быть введен в дозах, значительно превышающих терапевтические.

"Только своевременное введение витамина B6 способно остановить судороги и спасти жизнь животного. Ключом к спасению является максимально быстрая идентификация симптомов и немедленное введение антидота", – приводит слова Удавлиева Агентство "Москва".

Он напомнил, что изониазид является противотуберкулезным препаратом, крайне опасным для собак. Вещество приводит к блокированию витамина B6, необходимого для синтеза тормозного медиатора центральной нервной системы (ЦНС).

Удавлиев подчеркнул, что изониазид также быстро всасывается. Его часто используют в приманках, а также иногда сочетают с противорвотными средствами для замедления очищения организма.

Первые симптомы отравления проявляются через 30–60 минут, тяжелые судороги – через 1,5–2 часа. Без своевременной помощи животное может умереть в течение 3–10 часов.

"Опытный ветеринар может выявить отравление по специфической клинической картине: спутанность сознания, потеря ориентации, обильное слюнотечение, рвота, продолжительные эпилептиформные судороги, не купируемые обычными средствами, ацидоз и гипертермия", – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Москве активизировались догхантеры, разбрасывающие отраву для собак. Пользователи Сети обратили внимание на куски снега, окрашенного в розовый цвет. По предположениям местных жителей, в качестве яда могли использовать изониазид.

Для защиты собак рекомендовали надевать питомцам на прогулку широкий намордник. Он дает спокойно открывать рот и дышать, но при этом не позволяет зверю проглотить что-либо.

Случаи гибели собак участились в Москве

