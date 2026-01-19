Форма поиска по сайту

19 января, 10:31

Общество

Онлайн-консультации ветеринаров стали доступны на портале mos.ru

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

На портале mos.ru появилась возможность телеветеринарии. Теперь владельцам животных доступны онлайн-консультации специалистов государственных ветклиник Москвы, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что новый формат взаимодействия с ветврачом избавит жителей столицы от необходимости тратить время на дорогу в клинику. Например, благодаря телеветеринарии можно дистанционно получить рекомендации, а также скорректировать схему лечения питомца после проведенного обследования. Кроме того, специалисты могут дать советы по правильному уходу за животным.

Записаться на онлайн-консультацию можно через интерфейс сервиса "Запись на прием к ветеринарному врачу" на mos.ru, выбрав удобные дату и время. Дополнительно можно описать причину обращения, прикрепить фотографию животного или результаты анализов. Продолжительность консультации – 20 минут.

Информация о дистанционном приеме будет сохранена в городской ветеринарной системе и доступна владельцу питомца. Ознакомиться с результатами онлайн-консультации можно в электронной амбулаторной карте животного.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о социальном налоговом вычете на ветеринарные услуги. Как отметили авторы инициативы, новый вычет обеспечит своевременное лечение и профилактику заболеваний у животных, а также сократит количество брошенных и больных питомцев.

"Вопрос спорный": стоит ли платить огромные суммы за лечение питомцев

