Государственные ветклиники в Москве приняли 12 тыс животных в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственные московские ветклиники приняли 12 тысяч животных во время новогодних праздников, передал портал мэра и правительства столицы.

В столичном комитете ветеринарии рассказали, что пациентов с 31 декабря по 11 января было столько же, сколько и в будни. Чаще всего хозяева обращались с рутинными проблемами, в половине клиник зафиксированы распространенные новогодние случаи.

Заведующая Кунцевской государственной ветклиникой Елена Алешина отметила, что некоторые хозяева украшают дом дождиком и мишурой. Например, в учреждение поступила кошка по кличке Муся, которая проглотила дождик, ее кишечник собрался в гармошку. Хирург Илья Зайков спас животному жизнь, успешно проведя операцию.

В Красногвардейской ветклинике прооперировали кота Симбу, проглотившего упаковочную ленточку. А 11-летний пес Тоша проглотил часть подаренной ему игрушки. Ветврач Ксения Соколова применила медикаменты, чтобы вызвать у питомца рвоту, благодаря чему ему не потребовалась операция.

Некоторые четвероногие пациенты прибыли в ветклиники после того, как пострадали от фейерверков. В Красногвардейскую ветклинику хозяева приводили животных с неврологическими симптомами, последствиями испуга. У двух животных после взрыва петарды были зафиксированы первые приступы эпилепсии.

Также некоторые пациенты повреждали лапы или травились уличными реагентами. Отравлений едой с новогоднего стола было меньше, однако такие случаи все же встречались.

Кроме того, было много беременных питомцев. Почти каждый день ветеринары принимали роды и делали кесарево сечение. 31 декабря несколько клиник отказались принять мальтийскую болонку Хэгги, тогда хозяйка привела ее в Донскую ветклинику, где врачи провели кесарево сечение и спасли собаку и ее четверых щенков.

В ветклинике "Вешняки" отметили, что услуги по стерилизации питомцев стали популярны в праздничные дни. Это связано с тем, что в выходные у хозяев было больше времени, чтобы ухаживать за четвероногим другом в период реабилитации. Также часто обращались за плановыми процедурами, такими как вакцинация, диспансеризация, чипирование, профилактический осмотр.

В столице функционирует сеть государственных ветеринарных клиник ГБУ "Мосветобъединение", куда можно записаться с помощью портала mos.ru, мобильного приложения "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", по номеру телефона +7 (495) 612⁠-12⁠-12.

Ранее ветеринарный врач Екатерина Смолицкая рассказала, что празднование Нового года с животными часто заканчивается поездкой в ветклинику. Дело в том, что питомец может съесть с праздничного стола вредные для него продукты. Опасность представляют шоколад, алкоголь, копчености и кости.