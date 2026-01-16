Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 08:45

Город

Государственные ветклиники в Москве приняли 12 тыс животных в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственные московские ветклиники приняли 12 тысяч животных во время новогодних праздников, передал портал мэра и правительства столицы.

В столичном комитете ветеринарии рассказали, что пациентов с 31 декабря по 11 января было столько же, сколько и в будни. Чаще всего хозяева обращались с рутинными проблемами, в половине клиник зафиксированы распространенные новогодние случаи.

Заведующая Кунцевской государственной ветклиникой Елена Алешина отметила, что некоторые хозяева украшают дом дождиком и мишурой. Например, в учреждение поступила кошка по кличке Муся, которая проглотила дождик, ее кишечник собрался в гармошку. Хирург Илья Зайков спас животному жизнь, успешно проведя операцию.

В Красногвардейской ветклинике прооперировали кота Симбу, проглотившего упаковочную ленточку. А 11-летний пес Тоша проглотил часть подаренной ему игрушки. Ветврач Ксения Соколова применила медикаменты, чтобы вызвать у питомца рвоту, благодаря чему ему не потребовалась операция.

Некоторые четвероногие пациенты прибыли в ветклиники после того, как пострадали от фейерверков. В Красногвардейскую ветклинику хозяева приводили животных с неврологическими симптомами, последствиями испуга. У двух животных после взрыва петарды были зафиксированы первые приступы эпилепсии.

Также некоторые пациенты повреждали лапы или травились уличными реагентами. Отравлений едой с новогоднего стола было меньше, однако такие случаи все же встречались.

Кроме того, было много беременных питомцев. Почти каждый день ветеринары принимали роды и делали кесарево сечение. 31 декабря несколько клиник отказались принять мальтийскую болонку Хэгги, тогда хозяйка привела ее в Донскую ветклинику, где врачи провели кесарево сечение и спасли собаку и ее четверых щенков.

В ветклинике "Вешняки" отметили, что услуги по стерилизации питомцев стали популярны в праздничные дни. Это связано с тем, что в выходные у хозяев было больше времени, чтобы ухаживать за четвероногим другом в период реабилитации. Также часто обращались за плановыми процедурами, такими как вакцинация, диспансеризация, чипирование, профилактический осмотр.

В столице функционирует сеть государственных ветеринарных клиник ГБУ "Мосветобъединение", куда можно записаться с помощью портала mos.ru, мобильного приложения "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", по номеру телефона +7 (495) 612⁠-12⁠-12.

Ранее ветеринарный врач Екатерина Смолицкая рассказала, что празднование Нового года с животными часто заканчивается поездкой в ветклинику. Дело в том, что питомец может съесть с праздничного стола вредные для него продукты. Опасность представляют шоколад, алкоголь, копчености и кости.

Ветеринары и кинологи предупредили об опасности салютов для домашних животных

Читайте также


животныегород

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика