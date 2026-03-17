Жан-Клод Ван Дамм назвал Владимира Путина своим другом и вспомнил его слова

Фото: ТАСС/Zuma/Christopher Khoury

Актер Жан-Клод Ван Дамм рассказал, что считает Владимира Путина своим хорошим другом, и процитировал его слова о том, что международная известность актера объясняется тем, что дела говорят громче слов. Об этом сообщает South China Morning Post по итогам интервью с актером на выставке его картин в Гонконге.

На вопрос журналистов о критике его живописи Ван Дамм ответил, что отзывы его не волнуют, так же как рецензии на его фильмы – и хорошие, и плохие. Актер подчеркнул, что слова Путина о значении дел для репутации полностью отражают его собственное отношение к работе и популярности.

В апреле 2025 года Ван Дамм записал обращение к российскому лидеру, выразив желание приехать в РФ и выступить послом мира.

Кроме того, солист британской группы Coldplay Крис Мартин во время концерта в Сеуле пообещал, что когда-нибудь выступит в России.

