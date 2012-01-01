Солист группы Coldplay назвал российского фаната "братом"

Солист британской группы Coldplay Крис Мартин на концерте в Сеуле тепло поприветствовал поклонника из России. Кроме того, музыкант заявил, что, возможно, выступит в РФ. Кто еще из мировых знаменитостей тепло относится к нашей стране и не прочь посетить ее, несмотря на санкции, расскажет Москва 24.

Крис Мартин

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP

В Сети завирусилось видео, на котором солист британской группы Coldplay Крис Мартин во время концерта в Сеуле спросил у зрителя, откуда он. Юноша ответил, что он из России.

"Добро пожаловать, мой прекрасный брат!" – произнес Мартин под одобрительные крики других фанатов.

Специально для парня вокалист устроил музыкальную импровизацию. Крис пропел, что однажды его группа даст концерт в России. Наш соотечественник, растроганный таким вниманием, прослезился, а в это время в зале среди зрителей слышались крики "Россия!" и "Наши!"

Жан-Клод Ван Дамм

Фото: AP Photo/John Salangsang/Invision/AP

Звезда боевиков пошел дальше и записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В ролике Жан-Клод выразил желание приехать в Россию в качестве посла мира.





Жан-Клод Ван Дамм актер Это будет честью для меня – иметь такой титул. <...> Никакой политики, только мир, спорт и счастье! Мы любим вас. Спасибо большое и огромный поцелуй России. Большой привет Путину и его семье!

Звезда "Двойного удара" также припомнил забавный случай, который произошел во время встречи актера с президентом России в 2010 году в Сочи на Открытом чемпионате Европы по боям без правил. Жан-Клод рассказал на камеру, что во время прогулки случайно коснулся ботинком обуви Путина. Президент, в свою очередь, коснулся в ответ. Тогда актер решил, что это игра, и снова повторил жест, но уже на третий раз президент РФ остановил Ван Дамма, сказав, что в России это плохая примета.

17 апреля видеообращение голливудского актера прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Политик заявил, что дипломатией должны заниматься профессионалы, а не "любой человек, как думают на Западе". Однако Милонов считает, что актер мог бы направить свои силы и энтузиазм в творческое русло, в котором он силен, и подумать насчет сотрудничества в культурном направлении.

Джаред Лето

Фото: AP Photo/Taylor Jewell/Invision/AP

На днях актер Марк Эйдельштейн дал интервью для популярного влога, в котором рассказал про встречу с актером и вокалистом альтернативной рок-группы 30 Seconds To Mars. После обмена комплиментами Джаред заявил, что вновь планирует выступить в России.

"Я ведь люблю Москву, и я туда вернусь. Сыграю там концерт и тебя позову. Дай-ка свой номер телефона!" – сказал Лето "русскому Тимоти Шаламе".

Кроме того, в середине октября 2024 года СМИ сообщали, что организаторы якобы ведут переговоры с Джаредом о возможности выступления его группы в Москве и Санкт-Петербурге. Однако вскоре информацию опровергли.

Слухи о возможном приезде Джареда в Россию возникли после того, как музыкант во время концерта в Сербии поблагодарил российских фанатов и заверил, что приедет в РФ с выступлениями, когда "проблемы закончатся".

Канье Уэст

Американский рэпер тоже неоднократно заявлял о желании посетить Россию. Впервые о возможном концерте Канье в Москве заговорили в мае 2024 года. Правда, информация оказалась всего лишь слухом.

В ноябре 2024-го в СМИ вновь распространились новости о том, что Уэст все же собирается в Россию. Однако 30 марта 2025-го телеграм-канал Mash со ссылкой на главу агентства PMI Евгения Финкельштейна, компания которого вела переговоры с командой Канье, сообщил, что выступление мужа Бьянки Цензори в РФ отменяется.

Источник уточнил, что с представителями Уэста уже планировали две встречи, на которых стороны должны были обговорить конкретные условия, гонорар и точную дату. Однако российская сторона отказалась от переговоров из-за нацистских и антисемитских постов Канье в соцсетях.

Кроме того, по данным СМИ, общественное движение "Ветераны России" еще в феврале 2025-го обратилось в МИД РФ с требованием запретить Уэсту въезд в страну и признать его персоной нон грата. С ними согласилась и зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, призвавшая даже "близко не подпускать" рэпера к границе РФ.