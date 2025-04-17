Депутат Милонов ответил на идею актера Ван Дамма стать послом мира

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Дипломатией и политическими решениями должны заниматься профессионалы. Так депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на желание актера Жан-Клода Ван Дамма стать послом мира и посетить Россию.

"Все-таки давайте оставим дипломатию профессиональным дипломатам, а политические решения – лидерам государств", – заявил он в беседе с "Газетой.ру".

Милонов подчеркнул, что на Западе думают, что любой человек может не хуже других и не хуже министров справиться с функциями дипломатии. Депутат объяснил это "биполяркой" западной внешней политики и западных ценностей.

"Что касается Ван Дамма, то несмотря на некоторые конфузные ситуации, в которых он оказался, он достаточно известный в прошлом актер", – добавил парламентарий.

По его словам, артист мог бы реализовать свой потенциал по линии творческой кооперации и творческих контактов с актерским и культурным сообществами. В этой сфере он мог быть проявить себя с самой хорошей стороны, заключил Милонов.

Ранее Ван Дамм обратился к Владимиру Путину с желанием приехать в Россию и стать амбассадором мира. По словам актера, это было бы честью для него. Ван Дамм вспомнил, что встречался с российским лидером в 2010 году в Сочи.

