Режиссер Кустурица заявил, что большинство открытий в музыке и литературе произошли в РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Большая часть открытий в музыке и в литературе произошли в РФ, заявил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.

В связи с этим режиссер выразил уверенность в том, что отменить русскую культуру не получится.

"От (Сергея. – Прим. ред.) Рахманинова до (Модест. – Прим. ред.) Мусоргского. Большинство писателей и композиторов жили в России. Можно вспомнить Францию, там много отличных авторов, но не таких, как русские. И даже там считают, что лучший роман, написанный за две тысячи лет, – это "Война и мир" (Льва. – Прим. ред.) Толстого", – передает ТАСС слова Кустурицы.

Ранее Кустурица посетил кинопарк "Москино". Он оценил натурные площадки кинопарка, так как и сам любит снимать фильмы без хромакея. Кустурица допустил, что именно на "Москино" снимет одну часть триптиха по произведениям русских писателей – Николая Гоголя, Льва Толстого и Федора Достоевского. Также режиссер пошутил, что, возможно, "Питер будет в Москве".

