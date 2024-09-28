Посол РФ Ерхов заявил о "маниакальном желании" Запада отменить все русское

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Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что западные страны стремятся отменить русскую культуру и традиции. Об этом он рассказал на Страновой отчетно-выборной конференции Координационного совета организаций российских соотечественников в Турции, передает ТАСС.

По мнению дипломата, Запад охвачен "маниакальной идеей отменить все русское".

"Оголтелая русофобия привела к открытой агрессии террористическими методами против нашей земли и наших граждан. Причем происходит это с молчаливого согласия хозяев киевского режима, а где-то и под восторженные возгласы отдельных воинствующих политиканов", – подчеркнул Ерхов.

Посол добавил, что многонациональный народ России, а также ее язык и культура "переживут всех, кто теперь ставит антироссийские устремления выше благополучия и мира на земле".

Ранее Владимир Путин назвал антикультурной и расистской "культуру отмены" России, которую продвигает Запад. По его словам, отменить культуру России по определению невозможно, так как в ее основе лежит "подлинная свобода и милосердие, а также любовь к человеку и духовность".