Режиссер Кустурица заявил, что российское кино не должно становиться Голливудом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российское кино не должно становиться Голливудом, считает сербский режиссер Эмир Кустурица.

"Надо делать много русских фильмов, но никогда не забывать, что в Голливуде нет хороших фильмов. У них есть хорошая динамика и технология этих фильмов, но души там нет", – сказал Кустурица в беседе с "Россией 24".

По его мнению, кино времен СССР было очень сильно, и сейчас перед российским кинематографом стоит задача вернуться к истокам.

Ранее Кустурица посетил кинопарк "Москино". Он оценил натурные площадки кинопарка, так как и сам любит снимать фильмы без хромакея. Кустурица допустил, что именно на "Москино" снимет одну часть триптиха по произведениям русских писателей – Николая Гоголя, Льва Толстого и Федора Достоевского. Также режиссер пошутил, что, возможно, "Питер будет в Москве".