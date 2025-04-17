Солист Coldplay Крис Мартин спел в Сеуле для россиянина

Фото: телеграм-канал SHOT

Солист Coldplay Крис Мартин во время своего выступления в Сеуле исполнил песню для одного из своих фанатов. Соответствующее видео распространилось в соцсетях.

Певец спросил у поклонника, откуда он приехал. Молодой человек заявил, что прибыл на концерт Мартина из России. После этого музыкант назвал мужчину братом и исполнил для него песню.

Артиста поддержали остальные зрители, присутствовавшие в зале. Люди кричали: "Россия!", "Наши!" При этом Мартин не исключил, что приедет в Россию и выступит там.

Ранее итальянский певец Аль Бано заявил о готовности дать концерт в Донбассе. Исполнитель признался, что готов на такой шаг "в поддержку мира в Москве или где-либо еще". Артист также заявил, что президент США Дональд Трамп будет способствовать миру.

При этом изначально Аль Бано говорил, что "не вернется в Россию" из-за проводимой на территории Украины спецоперации. Однако в марте этого года он сказал, что мечтает вновь посетить российскую территорию.

