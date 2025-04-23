23 апреля, 16:09Шоу-бизнес
Актер из "Игры престолов" Бьернссон исполнил "Березку" на сцене Красноярска
Бьернссон исполнил композицию на сцене под аплодисменты зрителей. Он плохо знал слова песни, но ему удалось попасть в мелодию.
Ранее сообщалось, что солист британской группы Coldplay Крис Мартин во время концерта в Сеуле пообещал, что когда-нибудь выступит в России. Также желание посетить РФ выразил актер Жан-Клод Ван Дамм.
Вновь приехать в Россию планирует Джаред Лето. Он заявил, что очень любит Москву.