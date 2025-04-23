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23 апреля, 16:09

Шоу-бизнес

Актер из "Игры престолов" Бьернссон исполнил "Березку" на сцене Красноярска

Видео: телеграм-канал "НЕБОЖЕНА"

Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьернссон, исполнитель роли Горы в "Игре престолов", спел "Во поле береза стояла" в Красноярске. Видео распространилось в Сети.

Бьернссон исполнил композицию на сцене под аплодисменты зрителей. Он плохо знал слова песни, но ему удалось попасть в мелодию.

Ранее сообщалось, что солист британской группы Coldplay Крис Мартин во время концерта в Сеуле пообещал, что когда-нибудь выступит в России. Также желание посетить РФ выразил актер Жан-Клод Ван Дамм.

Вновь приехать в Россию планирует Джаред Лето. Он заявил, что очень любит Москву.

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