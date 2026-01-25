Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

Фото: ТАСС/AP Photo/Ludovic Marin

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф похвалил переводчика Владимира Путина – старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексея Садыкова. Кадры опубликованы в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"О, легенда! Я теперь могу распознать ваш голос", – сказал Уиткофф перед началом переговоров с российским лидером.

По словам Уиткоффа, голос Садыкова – "лучший голос на всей земле".

Переговоры Путина с американской делегацией прошли в Кремле вечером в четверг, 22 января. Россию на них представили помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В американскую делегацию вошли Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.