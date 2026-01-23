Ушаков назвал встречу Путина и Уиткоффа конструктивной

Фото: kremlin.ru

Переговоры Владимира Путина с американской делегацией прошли конструктивно. Об этом в интервью РИА Новости рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, встреча, которая продлилась около 4 часов, получилась исключительно содержательной. Ушаков охарактеризовал беседу предельно откровенную и доверительную.

Он подтвердил, что стороны обсудили создание "Совета мира" по сектору Газа, урегулирование ситуации на Украине и целый ряд других важных региональных вопросов.

Переговоры прошли в Кремле вечером в четверг, 22 января. Россию на них представили Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В американскую делегацию вошли спецпосланник США Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.