28 января, 10:20

В ГД предложили сделать Роскомнадзор отдельным министерством

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выделить Роскомнадзор (РКН) в отдельное министерство. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ.

Депутаты напомнили, что сейчас главу РКН назначают распоряжением премьера, то есть без участия парламента. В это же время деятельность Роскомнадзора влияет на обычную жизнь десятков миллионов россиян, считают парламентарии. По задумке депутатов РКН можно выделить в отдельное министерство при следующем формировании кабмина.

"Эта структурная реформа позволит назначать его руководителя на должность федерального министра только после утверждения кандидатуры Государственной думой", – объяснили парламентарии.

Это позволит распространить на деятельность РКН принцип парламентского контроля и повысить прозрачность и подотчетность деятельности ведомства перед россиянами.

Ранее в ГД рассказывали, что Роскомнадзор замедляет работу мессенджера Telegram из-за отказа платформы блокировать анонимные каналы, распространяющие фейковую информацию. В самом РКН эти данные опровергли.

Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский незадолго до этого указывал, что многие известные телеграм-каналы продвигают "правильную повестку", поэтому было бы неправильным лишать людей этого источника информации.

