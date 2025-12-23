В ГД посчитали неправильным лишать людей Telegram как источника информации

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Многие известные телеграм-каналы продвигают "правильную повестку", поэтому было бы неправильным лишать людей этого источника информации. Об этом заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский.

"Telegram – это не только мессенджер, но и социальная сеть по сути своей", – цитирует его ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что в "правильные каналы" вкладываются силы и средства, поэтому неправильно лишать людей возможности получать новости из этих источников. В мессенджере MAX появилась возможность создавать каналы, но пока преждевременно говорить, что все каналы переехали из Telegram в MAX, резюмировал депутат.

Ранее в ГД рассказывали, что добавить Telegram в "белый список" интернет-ресурсов невозможно, так как он является иностранной платформой. Уточнялось, что список формируется исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни россиян.

Позже пользователи мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры РФ из-за ограничений на звонки. Истцы требуют суд признать их действия незаконными и необоснованными, так как частичные ограничения звонков нарушают права и интересы россиян.

