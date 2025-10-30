Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в Крыму

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении работы мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ) в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ранее региональный мобильный оператор "Волна" заявил о частичном ограничении в работе мессенджеров на территории полуострова. Там уточнили, что это касается абонентов всех операторов и провайдеров страны.

"Роскомнадзор не блокирует названные сервисы", – указало, в свою очередь, ведомство.

Между тем стало известно, что Минцифры готовится пополнить "белый список" сайтов и сервисов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета на фоне угроз безопасности.

В него войдут некоторые СМИ, банки и аптеки. "Белый список" будет расширяться на основе рейтинга наиболее популярных онлайн-ресурсов.