WhatsApp может потерять права на товарные знаки в России

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ) может потерять права на товарные знаки в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Как следует из документов, российский правообладатель "ВотсАпп ЛЛК" имеет четыре товарных знака, которых может лишиться уже в декабре. Заявки на них были поданы в ведомство в 2015 году и зарегистрированы в 2017 году.

При этом гендиректор компании "Онлайн патент" Алина Акиншина пояснила, что товарные знаки WhatsApp были зарегистрированы по международной процедуре с указанием правообладателя в латинице и по национальной – в кириллице.

"Если продление не будет выполнено вовремя, компании предоставляется дополнительный срок – шесть месяцев, чтобы это сделать, уплатив увеличенную пошлину со штрафом", – добавила Акиншина.

Ранее сообщалось, что американская The Coca-Cola Company может потерять право на товарный знак в России. В частности, право на товарный знак Coca-Cola, который внесли в Роспатент в 1925 году, истекает 31 октября. При этом производитель уже неоднократно продлевал действие знака в РФ.