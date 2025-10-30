Работа мессенджеров WhatsApp и Telegram частично ограничена в Крыму

Фото: depositphotos/tatsianama

Работа мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ) и Telegram частично ограничена в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального мобильного оператора "Волна".

Там уточнили, что меры по блокировке указанных площадок принимает Роскомнадзор (РКН). Это касается абонентов всех операторов и провайдеров страны.

Ранее в РКН заявили о частичном ограничении WhatsApp и Telegram для противодействия преступникам. По данным ведомства, эти мессенджеры стали основными площадками для обмана и вымогательства денег у граждан. Более того, через них преступники вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

При этом неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер были проигнорированы владельцами площадок.