09 октября, 13:25

Технологии

Минцифры России назвало фейком планы по ограничению доступа в Сеть

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Распространяемые в мессенджерах якобы от лица Минцифры планы по ограничению доступа в Сеть являются фейками. Об этом заявило ведомство в своем телеграм-канале.

В министерстве уточнили, что фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работает в штатном режиме с учетом особенностей обеспечения безопасности в каждом российском регион.

Между тем Минцифры готовится пополнить "белый список" сайтов и сервисов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета на фоне угроз безопасности.

В него войдут некоторые СМИ, банки и аптеки. "Белый список" будет расширяться на основе рейтинга наиболее популярных онлайн-ресурсов.

Минцифры назвали сервисы с доступом при ограниченном интернете

