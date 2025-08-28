Россияне стали чаще звонить по мобильным после ограничений звонков в мессенджерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне стали чаще звонить по мобильной связи после блокировки звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Минцифры РФ.

Выяснилось, что в августе рост голосового трафика в сетях связи составил 20–30%. Эти показатели подтвердила представитель одного из сотовых операторов Дарья Колесникова. По ее словам, в среднем по РФ голосовой трафик вырос на 9%, а в ряде регионов он действительно достиг 30%.

"В случае необходимости агрегируем частоты в 3G, чтобы базовая станция справлялась с нагрузкой. Проблем с традиционным голосовым сервисом не фиксируем", – добавила Колесникова.

Эксперт Денис Кусков указал, что из-за выросшей нагрузки иногда могут наблюдаться сбои при дозвоне. Специалист Сергей Половников, в свою очередь, пояснил, что, когда отключается интернет и к этому добавляется трафик из мессенджеров, голосовые вызовы переходят из сетей LTE на старые стандарты 2G и 3G. Именно это приводит к перегрузкам оборудования. Эксперт также указал, что решением проблемы может стать отказ от отключения VoLTE при атаках БПЛА.

"Операторы давно отвыкли от таких нагрузок, и сети явно не справляются, хотя 15 лет назад такое бывало только в новогоднюю ночь", – сказал еще один эксперт Леонид Коник.

Специалист добавил, что за последние полтора десятка лет люди привыкли переписываться в мессенджерах и звонить через них даже внутри одного города, хотя ранее такой способ общения использовали для экономии на роуминге или для звонков за границу.

С увеличением трафика могут вырасти и расходы на связь. Кусков подсчитал, что до конца года они могут увеличиться примерно на 7%, а для активных пользователей междугородних звонков – до 500 рублей в месяц.

При этом тарифы на связь вряд ли вырастут, уверен специалист. По его мнению, средний чек может увеличиться за счет более активного использования абонентами местных, междугородных и международных звонков.

"Мы не планируем корректировать тарифы, так как наши предложения включают объемные пакеты минут, которых достаточно для разговоров по традиционной голосовой связи практически без ограничений", – отметила Колесникова.

В это же время операторы могли бы использовать дополнительные доходы для расширения и модернизации сетей и улучшения качества связи, сказал Кусков. Средняя стоимость сотовой связи, по данным Росстата, в стране почти не растет – в июле она находилась на уровне свыше 678 рублей.

Кроме того, ограничения сотовой связи заставили участников рынка вспомнить, что далеко не везде в РФ есть сотовая инфраструктура даже стандарта 2G. Все еще не охваченными территориями являются не только отдаленные населенные пункты, но и автомобильные и железные дороги. Такие места есть почти во всех регионах страны, включая Ярославскую, Вологодскую, Тверской области и даже Подмосковье.



Специалисты заметили, что операторы столкнулись с дефицитом сетевого оборудования, поэтому у них возникает вопрос – устанавливать вышку в городе, или же на трассе, где объем использования трафика различается, но есть еще и социальные приоритеты. При этом в отдаленных локациях такое оборудование зачастую невозможно вывести на минимальную окупаемость.



По данным межведомственной рабочей группы при Минцифры, необходимая для строительства LTE-сетей инфраструктура есть только на 10% обследованных ей участках автотрасс. В связи с этим оставшиеся 90% участков федеральных автодорог не могут быть обеспечены покрытием LTE из-за отсутствия электропитания для оборудования.

"Ведомство реализует программу устранения цифрового неравенства, в рамках которой ведется установка базовых станций. С 2025 года программа была расширена и охватила больше населенных пунктов – верхняя граница численности жителей была поднята с 500 до 1 тысячи человек. Благодаря этому можно еще эффективнее решать вопросы, связанные с повышением доступности телеком-услуг", – добавили в Минцифры.

Кроме того, реализация закона о размещении и эксплуатации сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог должна помочь снять сложности, которые затягивают процесс развития инфраструктуры вдоль автодорог.

Специалист Коник в беседе со СМИ подчеркнул, что в ближайшие 3–4 месяца не менее 50% местных вызовов с мобильного на мобильный по стране вернется из мессенджеров в сотовые сети.

При этом доля междугородних звонков, которые перейдут к операторам, составит 15–20%, а международного трафика – не более 5%. В последнем случае абоненты будут использовать видеоплатформы и альтернативные мессенджеры, заключил эксперт.

О том, что Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp стало известно 13 августа. Уточнялось, что это было сделано в целях противодействия преступникам.

В ведомстве подчеркнули, что иностранные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, которые используются для обмана россиян. Доступ к услугам будет восстановлен, если Telegram и WhatsApp выполнят требования российских законов, добавили в Минцифры.

Позже депутат ГД Денис Парфенов призвал сохранить в возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах. По словам депутата, множество законопослушных граждан испытывают неудобство из-за новых ограничений.

Кроме того, Парфенов попросил сообщить о мерах, которые принимаются для недопущения мошеннических действий в социальной сети "ВКонтакте" и национальном мессенджере MAX.

