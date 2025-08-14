В ГД призвали сохранить возможность звонков в иностранных мессенджерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России призвали сохранить возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах. Соответствующее обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову направил депутат Госдумы Денис Парфенов, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

По словам депутата, множество законопослушных граждан испытывают неудобство из-за новых ограничений.

"Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора", – говорится в письме.

Кроме того, Парфенов попросил сообщить о мерах, которые принимаются для недопущения мошеннических действий в социальной сети "ВКонтакте" и национальном мессенджере MAX.

Согласно статистике Центробанка, в 2024 году 45,6% опрошенных сталкивались с мошенничеством через телефонные звонки и СМС. Однако с мошенническими атаками через мессенджеры столкнулись лишь 15,7% опрошенных.

Как считает Парфенов, частичная блокировка звонков не может в полной мере защитить от случаев мошенничества, так как преступники быстро адаптируются к новым условиям.

Роскомнадзор 13 августа частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Причиной такого решения было названо противодействие преступникам, так как сервисы стали основными платформами для мошенничества, а их владельцы игнорировали требования законов РФ.

Представители Telegram прокомментировали решение РКН. В сервисе уточнили, что модераторы активно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы для удаления вредоносных сообщений.

При этом в WhatsApp заявили, что мессенджер конфиденциален и по умолчанию защищен сквозным шифрованием. В компании также добавили, что противостоят попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение.

