Telegram ответил на решение о блокировке звонков для россиян

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Мессенджер Telegram заявил об активной борьбе с неправомерным использованием платформы, включая призывы к насилию, диверсии и мошенничеству. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу сервиса.

Таким образом представители приложения прокомментировали решение о блокировке звонков для российских пользователей, объявленное Роскомнадзором.

"Модераторы, использующие специальные инструменты ИИ, активно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы, чтобы ежедневно удалять миллионы вредоносных сообщений", – отмечается в сообщении.

Более того, в мессенджере напомнили, что Telegram стал первым, кто внедрил настройки конфиденциальности для звонков, позволяя пользователям самостоятельно выбирать, от кого принимать вызовы, или полностью их отключать.

Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) 13 августа. Причиной было названо противодействие преступникам.

По данным правоохранителей, эти сервисы стали основными платформами для мошенничества. Кроме того, их владельцы игнорировали требования российских законов. Тем не менее в Минцифры России пообещали восстановить доступ при выполнении всех предписаний.

