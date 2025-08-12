12 августа, 14:39Технологии
В "Ростелекоме" прокомментировали идею блокировки звонков в мессенджерах
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Компании "Ростелеком" неизвестно об идее операторов заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах, заявил президент организации Михаил Осеевский.
"Мы про такую инициативу ничего не знаем", – сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее операторы МТС, "МегаФон", "Билайн" и T2 попросили заблокировать функцию осуществления звонков в мессенджерах. По их мнению, новые правила позволят поддержать уже имеющуюся инфраструктуру сотовых сетей.
Однако блокировка не принесет эффекта, так как у россиян останутся другие бесплатные источники связи, считает глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его мнению, провайдеры после возможного введения ограничений не получат доходы, на которые рассчитывают.
