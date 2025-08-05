В Telegram впервые появилась верификация персонального аккаунта

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Мессенджер Telegram впервые верифицировал персональный аккаунт пользователя. Соответствующая плашка появилась у его основателя Павла Дурова, сообщает RT со ссылкой на портал "Код Дурова".

"Теперь на аккаунте Павла Дурова появилась галочка от Telegram", – говорится в сообщении.

Под профилем присутствует метка с подписью "Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram".

Ранее мессенджер добавил возможность создавать интерактивные списки задач в чатах, а также предлагать владельцам каналов свои посты.

Кроме того, обладатели подписки Premium смогут настраивать круг лиц, которые будут ставить отметки в списках задач, либо тех, кто сможет добавлять новые пункты.

Также в Telegram появилась функция, которая разрешила пользователям отправлять сообщения каналам напрямую. При этом в переписке личные данные авторов контента не раскрываются. Для владельцев каналов предусмотрен отдельный интерфейс для общения с подписчиками.

