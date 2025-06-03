Telegram разрешил пользователям отправлять личные сообщения каналам

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В мессенджере Telegram появилось обновление, одной из новых функций которого стало разрешение пользователям отправлять сообщения каналам напрямую. Об этом говорится в блоге компании.

При активации нововведения общаться таким способом можно будет как с владельцами, так и администраторами каналов. При этом в переписке личные данные авторов контента раскрываться не будут.

Для владельцев каналов предусмотрен отдельный интерфейс для общения с подписчиками, который будет находиться отдельно от личных чатов. Более того, они смогут установить плату за каждое сообщение для ограничения количества диалогов и их большей содержательности.

Ранее мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) начал работать над внедрением системы юзернеймов, как в Telegram и других сервисах. Она способна скрывать номер от пользователей. В настоящее время функция недоступна даже бета-тестерам, а дата ее релиза неизвестна.

В свою очередь, компания Google планирует добавить автоматическую перезагрузку для тех смартфонов с операционной системой Android, которые оставались заблокированными три дня подряд. Дополнительная функция будет внедрена в Android в рамках обновления сервисов до версии 25.14.