В WhatsApp может появиться система юзернеймов, как в Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) работают над внедрением системы юзернеймов, как в Telegram и других сервисах. Она способна скрывать номер от пользователей, сообщили на портале WABetaInfo.

"В коде бета-версии WhatsApp для iOS под номером 25.17.10.70 в TestFlight были обнаружены элементы, подтверждающие разработку нового интерфейса и правил использования имен пользователей", – говорится в сообщении.

Как уточняет портал, функция пока недоступна даже бета-тестерам. Однако были выявлены правила для имени пользователя.



Имя не может начинаться с www, чтобы избежать путаницы с веб-сайтами;

должно включать хотя бы одну букву, исключая полностью числовые или символьные комбинации;

может содержать от 3 до 30 символов;

допустимыми для имени остаются строчные латинские буквы (a–z), цифры (0–9), точки и подчеркивания.

Появление юзернеймов позволит видеть никнеймы в чатах групп вместо телефонного номера, если контакт не сохранен. Дата официального релиза функции неизвестна.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин пришел к выводу, что раз аудитория Viber рухнула с 10% примерно до 1% после блокировки, то такая же ситуация будет и с WhatsApp. Мессенджер, по его словам, на данный момент лидирует по среднесуточному охвату в большинстве возрастных групп.

