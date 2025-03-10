Эксперт Муртазин: WhatsApp не будет работать на вышедших 10 лет назад гаджетах

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) с 10 марта перестанет работать на смартфонах, которые были выпущены 10 лет назад. Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 10 марта 2025 года WhatsApp прекратит работать на ряде устаревших моделей смартфонов и версиях операционных систем Android 4.4 и ниже, а также iOS "старше" 15.1. Их владельцы больше не смогут отправлять сообщения, звонить и пользоваться другими функциями мессенджера.

По словам Муртазина, речь идет о гаджетах, которые были выпущены около 9–10 лет назад. Поскольку большинство пользователей имеют более актуальные модели смартфонов, это коснется лишь ограниченного круга лиц, указал эксперт.



Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Поддержка давно вышедших смартфонов прекращается каждый год, ничего нового в этом нет. Для разработчиков программного обеспечения, будь то WhatsApp или что угодно другое, не выгодно поддерживать старые версии. Более того, они не поддерживаются Google.

Единственным выходом из этой ситуации будет покупка нового устройства, отметил специалист.

"Если не обновлять приложение, это все равно не поможет, мессенджер не будет работать. Поэтому проще сменить устройство", – посоветовал аналитик.

Ранее мессенджер Telegram добавил функцию платных сообщений для пользователей не из списка контактов. Воспользоваться нововведением имеют возможность владельцы подписки Premium. Для защиты от спама и нежелательной переписки они могут разрешить отправлять сообщения с незнакомых номеров только за внутреннюю валюту мессенджера – звезды.