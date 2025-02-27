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27 февраля, 11:03

Технологии

Суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp на 17 млн рублей

Фото: depositphotos/rafapress

Таганский суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные судебной инстанции.

При этом санкция соответствующей статьи КоАП РФ предполагает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа до 18 миллионов рублей.

Ранее московский суд признал компанию TikTok нарушившей порядок ограничения доступа к информации и оштрафовал ее на 3,5 миллиона рублей. Причиной стала пропаганда руфинга среди несовершеннолетних.

Сервис для создания коротких видео не ограничил доступ к материалам, пропагандирующим проведение времени подростками на крышах зданий.

До этого мессенджер Telegram и видеохостинг YouTube обязали выплатить штраф по 80 тысяч рублей каждый. Причиной стал отказ удалить персональные данные, полученные незаконно.

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