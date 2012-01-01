Депутат Горелкин: WhatsApp получит не блокировку, а штрафы

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) могут заблокировать в ближайшее время, предположили некоторые депутаты Госдумы. Ранее власти страны обвиняли руководство сервиса в несоблюдении законов РФ. Действительно ли такое решение может быть принято, разбиралась Москва 24.
Бесконтактный сервис
Разговоры о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России появились на фоне того, как 19 декабря он был внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Таким образом, сервис обязали предоставлять уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписок.
После этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил о необходимости заблокировать WhatsApp, так как с помощью мессенджера координируется деятельность экстремистских и террористических организаций. По словам депутата, представители сервиса не поддерживают контакты с российскими правоохранительными органами.
По мнению зампреда того же комитета Андрея Свинцова, вероятность блокировки мессенджера в России действительно высока. Однако депутат подчеркнул, что РФ "ни от кого не отгораживается", а только лишь "защищает свою безопасность". При этом парламентарий допустил, что ситуация может развернуться и в иное русло.
"Думаю, нужно дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, поскольку у него совершенно иной подход. Возможно, за несколько месяцев отношения между нашими странами изменятся и ряд западных компаний частично вернутся на российский рынок", – сообщил он.
Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин, в свою очередь, пояснил РИА Новости, что работа сервиса зависит от того, будет ли его руководство соблюдать требования законодательства РФ в плане хранения информации о пользователях и предоставлять переписки по просьбе ФСБ. Если этого не произойдет, WhatsApp могут заблокировать уже в 2025 году, допустил сенатор.
Очередные "пугалки"?
Предположения об ограничении WhatsApp являются слухами, уверен председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. По словам парламентария, единственная актуальная информация, касающаяся будущего мессенджера в России, связана с его внесением в ОРИ.
Зампред того же комитета Антон Горелкин обратил внимание в своем телеграм-канале, что ограничить работу WhatsApp можно было и раньше. Однако, по его мнению, гораздо более реалистичным вариантом развития событий является назначение руководству сервиса штрафов за нарушение российских законов.
"Лично я, учитывая популярность WhatsApp в России, не верю в его скорую блокировку. И даже не исключаю, что мессенджер может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на нашем рынке", – указал Горелкин.
Скептически к новостям о скорой блокировке WhatsApp отнеслась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. На эту тему она высказалась в своем телеграм-канале.
По мнению Мизулиной, на данный момент сервис не имеет альтернатив. Также она рассказала, что сама постоянно пользуется WhatsApp, поскольку именно туда ей приходит большинство обращений от граждан.