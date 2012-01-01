Депутат Горелкин: WhatsApp получит не блокировку, а штрафы

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) могут заблокировать в ближайшее время, предположили некоторые депутаты Госдумы. Ранее власти страны обвиняли руководство сервиса в несоблюдении законов РФ. Действительно ли такое решение может быть принято, разбиралась Москва 24.

Бесконтактный сервис

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Разговоры о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России появились на фоне того, как 19 декабря он был внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Таким образом, сервис обязали предоставлять уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписок.

После этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил о необходимости заблокировать WhatsApp, так как с помощью мессенджера координируется деятельность экстремистских и террористических организаций. По словам депутата, представители сервиса не поддерживают контакты с российскими правоохранительными органами.



Олег Матвейчев зампред комитета Госдумы по информационной политике Там регулярно создают чаты экстремистского характера, вербуют людей. Поэтому нужно что-то с этим делать, и мы должны увидеть, насколько данный сервис будет готов к сотрудничеству, учитывая, что никто не просит эту структуру о серьезных изменениях в модерации. Мы сделали свой шаг, теперь "мяч" на стороне WhatsApp.

По мнению зампреда того же комитета Андрея Свинцова, вероятность блокировки мессенджера в России действительно высока. Однако депутат подчеркнул, что РФ "ни от кого не отгораживается", а только лишь "защищает свою безопасность". При этом парламентарий допустил, что ситуация может развернуться и в иное русло.

"Думаю, нужно дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, поскольку у него совершенно иной подход. Возможно, за несколько месяцев отношения между нашими странами изменятся и ряд западных компаний частично вернутся на российский рынок", – сообщил он.

Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин, в свою очередь, пояснил РИА Новости, что работа сервиса зависит от того, будет ли его руководство соблюдать требования законодательства РФ в плане хранения информации о пользователях и предоставлять переписки по просьбе ФСБ. Если этого не произойдет, WhatsApp могут заблокировать уже в 2025 году, допустил сенатор.

По данным Mediascope за ноябрь 2024 года, WhatsApp является самым популярным мессенджером в России: ежемесячно им пользуются 78,7% населения страны. Второе место среди подобных сервисов занял Telegram, аудитория которого составляет 71,4% жителей страны. Другие мессенджеры в топ-10 самых популярных в РФ интернет-площадок в рейтинге не представлены.



Очередные "пугалки"?

Предположения об ограничении WhatsApp являются слухами, уверен председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. По словам парламентария, единственная актуальная информация, касающаяся будущего мессенджера в России, связана с его внесением в ОРИ.



Сергей Боярский председатель комитета Госдумы по информационной политике Слишком громко разошлась сегодня новость о его возможной блокировке, призываю коллег быть аккуратнее с такого рода громогласными заявлениями, цитируемость – штука, конечно, заманчивая, но коварная. Давайте вести себя более ответственно и опираться только на факты.

Зампред того же комитета Антон Горелкин обратил внимание в своем телеграм-канале, что ограничить работу WhatsApp можно было и раньше. Однако, по его мнению, гораздо более реалистичным вариантом развития событий является назначение руководству сервиса штрафов за нарушение российских законов.

"Лично я, учитывая популярность WhatsApp в России, не верю в его скорую блокировку. И даже не исключаю, что мессенджер может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на нашем рынке", – указал Горелкин.

Скептически к новостям о скорой блокировке WhatsApp отнеслась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. На эту тему она высказалась в своем телеграм-канале.



Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Я не фанат WhatsApp. Стараюсь меньше им пользоваться. Но это все уже какой-то абсурд. Если не планируется никаких действий, то зачем делать столь безответственные заявления?

По мнению Мизулиной, на данный момент сервис не имеет альтернатив. Также она рассказала, что сама постоянно пользуется WhatsApp, поскольку именно туда ей приходит большинство обращений от граждан.