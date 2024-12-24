GSMArena: WhatsApp перестанет работать на 19 моделях смартфонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) перестанет работать на 19 устаревших моделях смартфонов с 1 января 2025 года, сообщает портал GSMArena.

Мессенджер прекратит поддержку работы на Android, который функционирует на основе Android KitKat и более ранних версиях операционной системы.

Так, приложение перестанет работать на Samsung Galaxy S3 и Note 2, Motorola Moto G первого поколения, HTC One X, LG Optimus G и Nexus 4, а также нескольких моделях Sony Xperia.

Ограничение мессенджера Meta связано с необходимостью обеспечить поддержку новых функций и возможностей WhatsApp. В частности, речь идет о функциях на основе искусственного интеллекта, для которых требуется более современное аппаратное обеспечение.

Компания посоветовала владельцам устаревших устройств перенести все данные мессенджера на более современные устройства до 1 января 2025 года. В противном случае история чатов и медиафайлы будут безвозвратно утеряны.

Ранее депутат Олег Матвейчев допустил блокировку мессенджера, так как разработчики не контактируют с российскими правоохранителями. Также через это приложение могут действовать террористы и экстремисты.

Депутат Сергей Боярский при этом назвал эти сведения слухом, так как никаких дополнительных данных, кроме внесения WhatsApp в реестр организаторов распространения информации, нет.