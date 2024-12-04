Эксперт Липов: мошенники начали вшивать вредоносный код в гифки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пользователей мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) начали обманывать с помощью гифок. Об этом RT сообщил директор по информационным технологиям IT-компании Сергей Липов.

По словам эксперта, мошенники начали вшивать в гифки вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт, которые могут украсть данные пользователя. Он напомнил, что гифки являются популярным форматом обмена мультимедийным контентом. Они часто используются для поздравлений или поднятия настроения.

Из-за этого, отметил Липов, люди обычно не ожидают опасности и открывают такие сообщения без задней мысли. Однако для активации вредоносного кода или перехода на фишинговый сайт достаточно одного клика, подчеркнул специалист.

Он также предупредил, что гифки могут быть замаскированы под поздравления на праздники, что вызывает у человека положительные эмоции и снижает бдительность. Липов рекомендовал не открывать гифки и ссылки от неизвестных пользователей. Даже если сообщение пришло от знакомого, но вызывает подозрения, то лучше уточнить у пользователя его подлинность, сказал Липов.

Собеседник издания также посоветовал установить надежное антивирусное ПО и регулярно его обновлять, следить за обновлениями безопасности устройства и приложений.

Ранее депутаты Госдумы предложили Минцифры предупреждать россиян о новых схемах мошенничества и способах борьбы с ними через портал "Госуслуги". Авторы инициативы уточнили, что число верифицированных пользователей на "Госуслугах" достигает 110 миллионов человек – более 70% граждан РФ. Такой охват, утверждают парламентарии, позволит предотвратить кражи денег у граждан, а также снизить количество случаев мошенничества.