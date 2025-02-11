Суд может оштрафовать Twitch на 18 млн рублей

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Стриминговый сервис Twitch может быть оштрафован на сумму до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы Роскомнадзора.

Помимо Twitch, ведомство составило протоколы об аналогичных нарушениях в отношении сервиса видеосвязи Zoom, фотохостинга Pinterest, соцсети SnapChat и сервиса бронирования Hotels.com.

Материалы зарегистрировали в мировом судебном участке Таганского района Москвы. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт агрегатора криптообменников BestChange. Ресурс больше не открывается через российских провайдеров, также он числится в реестре запрещенных сайтов при проверке через официальный портал РКН.

В ведомстве объяснили блокировку агрегатора нарушением законодательства в финансовой сфере. В РКН уточнили, что доступ к сайту был ограничен с 9 февраля текущего года.