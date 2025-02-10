РКН заблокировал BestChange из-за нарушения финансового законодательства

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Роскомнадзор ограничил деятельность сайта агрегатора криптообменников BestChange на территории России за нарушение законодательства в финансовой сфере, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Доступ к сайту ограничен с 9 февраля текущего года, добавил РКН.

Сайт агрегатора не открывается через российских провайдеров, также ресурс числится в реестре запрещенных сайтов при проверке через официальный портал ведомства.

В компании уточнили, что юристы сервиса уже занимаются вопросом разблокировки. Как рассказали представители BestChange, они не получали заранее уведомлений и предупреждений. Старший аналитик BestChange Никита Зуборев указал, что если все пойдет по стандартному сценарию, то разблокировка может занять около семи дней.

Ранее агрегатор блокировался Роскомнадзором в 2017, 2019 и 2020 годах, однако юристы компании во всех случаях добивались снятия ограничений.