РКН заблокировал BestChange из-за нарушения финансового законодательства

10 февраля, 20:07Политика
Фото: depositphotos/puhhha
Роскомнадзор ограничил деятельность сайта агрегатора криптообменников BestChange на территории России за нарушение законодательства в финансовой сфере, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Доступ к сайту ограничен с 9 февраля текущего года, добавил РКН.
Сайт агрегатора не открывается через российских провайдеров, также ресурс числится в реестре запрещенных сайтов при проверке через официальный портал ведомства.
В компании уточнили, что юристы сервиса уже занимаются вопросом разблокировки. Как рассказали представители BestChange, они не получали заранее уведомлений и предупреждений. Старший аналитик BestChange Никита Зуборев указал, что если все пойдет по стандартному сценарию, то разблокировка может занять около семи дней.
Ранее агрегатор блокировался Роскомнадзором в 2017, 2019 и 2020 годах, однако юристы компании во всех случаях добивались снятия ограничений.
В России заблокировали мессенджер Viber