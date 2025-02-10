Фото: depositphotos/aa-w

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт агрегатора криптообменников BestChange. Об этом сообщает РБК со ссылкой на команду сервиса.

Сайт агрегатора не открывается через российских провайдеров, также ресурс числится в реестре запрещенных сайтов при проверке через официальный портал РКН.

В компании уточнили, что юристы сервиса уже занимаются вопросом разблокировки. Как рассказали представители BestChange, они не получали заранее уведомлений и предупреждений. Команда отказалась публиковать свою позицию по поводу блокировки до того, как российское ведомство ответит на отправленный запрос.

Старший аналитик BestChange Никита Зуборев указал, что если все пойдет по стандартному сценарию, то разблокировка может занять около семи дней. Процесс по отмене блокировки уже запущен, однако сервис пока не может получить информацию от РКН о причинах случившегося, добавил он.

Ранее агрегатор блокировался Роскомнадзором в 2017, 2019 и 2020 годах, однако юристы компании во всех случаях добивались снятия ограничений. Основанием блокировок называлось то, что размещение в открытом доступе информации о биткоине противоречит федеральным законам и является запрещенным на территории РФ.

В декабре 2024 года РКН заблокировал в России мессенджер Viber. По данным ведомства, Viber нарушал требования российского законодательства, которые установлены для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотических веществ. Также на площадке размещалась противоправная информация.