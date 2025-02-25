Суд оштрафовал TikTok на 3,5 млн рублей за пропаганду руфинга среди подростков

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Суд в Москве признал компанию TikTok нарушившей порядок ограничения доступа к информации и оштрафовал ее на 3,5 миллиона рублей. Причиной стала пропаганда руфинга среди несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

Сервис для создания коротких видео не ограничил доступ к материалам, пропагандирующим проведение времени подростками на крышах зданий, сказано в сообщении.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram и видеохостинг YouTube на 80 тысяч рублей каждый. Причиной стал отказ удалить персональные данные, полученные незаконно.

До этого суд оштрафовал Telegram на 240 тысяч рублей за публикацию персональных данных жителей России. Протокол в отношении мессенджера назначили после обращения одной из жительниц страны в Роскомнадзор. Женщина узнала, что в открытом доступе незаконно оказались фамилии, имена, возраст и адреса проживания россиян.