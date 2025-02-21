Google был оштрафован на 15,1 млн руб в 2024 году

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Корпорация Google LLC была оштрафована на общую сумму 15,1 миллиона рублей в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Суд четыре раза штрафовал компанию за прошедший год, уточнило ведомство.

О задолженности Google на сумму 1,8 дуодециллиона рублей (единица с 39 нулями) перед 17 российскими телеканалами в связи с блокировкой их аккаунтов на видеохостинге YouTube стало известно 29 января.

17 февраля столичный суд назначил корпорации Google штраф в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Причиной для этого послужили опубликованные на видеохостинге YouTube ролики, среди которых присутствовала инструкция по сдаче в плен для российских участников спецоперации.

Между тем депутат Антон Горелкин рассказал, что Google необходимо восстановить все удаленные аккаунты и начать соблюдать цифровое право России, тогда у нее появится возможность снизить сумму штрафа.