Суд удовлетворит требования экс-сотрудников ООО "Гугл" в приоритетном порядке

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Суд постановил, что требования экс-сотрудников ООО "Гугл" будут удовлетворены в приоритетном порядке. Об этом газете "Ведомости" сообщил партнер адвокатского бюро Артур Зурабян.

При этом данные пока не были обновлены в картотеке арбитражных дел. Речь идет о требованиях бывших работников по отношению к требованиям текущих кредиторов, которые возникли после возбуждения дела о банкротстве.

Ранее конкурсный управляющий организации Валерий Таляровский пожаловался, что Google LLC продолжает нарушать законы РФ и требования Роскомнадзора. При этом из-за штрафов, которые были наложены на компанию, не могли быть выполнены требования экс-сотрудников.

"Подобное увеличение обязательств должника является экстраординарной ситуацией, до этого не имевшей каких-либо аналогов в российской правоприменительной практике", – говорилось в обращении Таляровского к суду.

Летом прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению Таляровского взыскал с американской Google International LLC, которая является материнской компании ООО "Гугл", около 10 миллиардов рублей. Суд удовлетворил требование, признав незаконным перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 миллионов рублей.