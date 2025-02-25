Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam запрещенной информации

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Онлайн-сервис распространения компьютерных игр Steam удалил всю запрещенную информацию. Об этом ТАСС рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Steam исполнил все требования российского законодательства по удалению запрещенной информации, сегодня по ним у нас вопросов нет", – отметил собеседник агентства.

Ранее ведомство сообщало, что Steam не будет заблокирован в России после удаления запрещенной информации на странице игры Desert Stalker. Как рассказали в Роскомнадзоре, на интернет-странице портала, которая посвящена указанной игре, были обнаружены материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в России).

В Госдуме также заявляли об отсутствии планов по блокировке Steam. Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин на фоне сбоя в работе онлайн-магазина призывал не множить недостоверную информацию и не приписывать сбою надуманные причины.