РКН зафиксировал сбой в работе Steam

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Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировали сбой в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam. Проблема связана с неполадками в инфраструктуре сервиса, заявили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

По данным ведомства, жалобы пользователей отмечены не только в России, но и Германии, США и Великобритании.

Наибольшее число обращений россиян, согласно данным портала Downdetector, поступило из Сахалинской (3%), Магаданской (3%), Новосибирской (2%) и Свердловской областей (2%). Россияне жалуются на сбой сайта (43%), личного кабинета (25%) и общий сбой (24%).

Ранее, 14 января, пользователи заметили проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России. Сбой наблюдался в работе операторов МТС, "МегаФон", а также сервисов, сайтов, браузера Google. Также люди не могли зайти в приложения и на сайты банков, сервисов "Яндекса", "Дом.ру" и mos.ru.

Позже работа Рунета была восстановлена. Неполадки устранили дежурные службы ЦМУ ССОП.