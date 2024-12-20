Глобальный сбой произошел в работе платформы Steam

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, зафиксировал глобальный сбой в работе платформы Steam. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

При этом информация о проблемах в ее работе поступает не только от пользователей из России. В частности, сообщения о сбоях на платформе приходят из США, Италии и Германии.

Ранее сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Пользователи сообщали о проблемах с онлайн-трансляциями во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась 19 декабря.

Спустя непродолжительное время трансляции вновь заработали. Причина сбоев в работе приложения пока не названа.