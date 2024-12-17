Сбой произошел в работе сайта ФНС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В работе сайта Федеральной налоговой службы произошел сбой. При попытке его открыть страница не прогружается, появляется сообщение: "Не удается установить соединение с сайтом".

Служба пока не прокомментировала неполадки.

Ранее были недоступны сервисы Meta (деятельность компании запрещена в России и признана экстремистской), в том числе соцсетей Instagram, Facebook и мессенджера WhatsApp (принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в РФ и признана экстремистской) по причине технического сбоя.