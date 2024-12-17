17 декабря, 16:45Технологии
Сбой произошел в работе сайта ФНС
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В работе сайта Федеральной налоговой службы произошел сбой. При попытке его открыть страница не прогружается, появляется сообщение: "Не удается установить соединение с сайтом".
Служба пока не прокомментировала неполадки.
Ранее были недоступны сервисы Meta (деятельность компании запрещена в России и признана экстремистской), в том числе соцсетей Instagram, Facebook и мессенджера WhatsApp (принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в РФ и признана экстремистской) по причине технического сбоя.
Масштабный сбой произошел в работе сайтов фастфуда, связи и банков по всей России