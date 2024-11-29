Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой в Рунете

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Сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи может быть вызван неполадками на стороне одного из облачных сервисов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

"По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, используемого для обеспечения функционирования указанных сервисов", – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят работу по диагностике и устранению проблемы. В ближайшее время ожидается восстановление работы сервисов.

"Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления", – добавили в надзорном ведомстве.

В свою очередь, в пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo затруднено оформление, переоформление, а также возврат билетов.

В компании отметили, что поставщиком услуг уже принимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы.

"При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно", – подчеркнули в пресс-службе.

О масштабном сбое в Рунете стало известно 29 ноября. Больше всего жалоб приходится на МТС. Среди операторов связи также фигурируют: "Мегафон", "Т2", "Билайн" и "Ростелеком".

На неполадки жалуются и клиенты МТС-Банка, Т-Банка, Альфа-Банка. Также поступают сообщения о неполадках в работе видеохостингов Tik Tok и YouTube. Об аналогичном сбое сообщают и пользователи сайтов ресторанов быстрого питания, а также сервисов доставки "Вкусно и точка", "Додо пицца", "Ростикс" и "Бургер Кинг", "Купер", "Яндекс.Еда", "Самокат" и Delivery Club.