В Рунете произошел масштабный сбой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Масштабный сбой произошел в Рунете, свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф".

Больше всего жалоб приходится на МТС. Всего за текущие сутки, 29 ноября, о сбоях сообщили 1 207 человек. Среди операторов связи также фигурируют: "МегаФон" – 219 жалоб, "Т2" – 199, "Билайн" – 59, "Ростелеком" – 55.

На неполадки жалуются и клиенты банков. Число жалоб на МТС-Банк достигло 234, Т-Банк – 64, Альфа-Банк – 34. Кроме того, сбой в работе наблюдается у видеохостингов TikTok и YouTube.

Об аналогичном сбое также сообщают пользователи сайтов ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка", "Додо пицца", "Ростикс" и "Бургер Кинг", а также сервисов доставки, включая "Купер", "Яндекс.Еда", "Самокат" и Delivery Club.

Помимо этого, за 29 ноября поступило 48 жалоб на работу поисковика "Рамблер", а также еще 5 на сервис "Яндекс".

Кроме того, у клиентов авиакомпаний "Ижавиа" и NordStar Airlines могут наблюдаться проблемы при покупке билетов на сайтах, предупредили в пресс-службах перевозчиков.

Ранее россияне уже жаловались на технические проблемы в работе некоторых провайдеров и операторов связи. 26 ноября сбои фиксировались у МТС, "МегаФона", "Ростелекома", "Т2", Yota и "Тинькофф Мобайл".

