Клиенты Т-Банка пожаловались на сложности с платежами

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Ряд клиентов Т-Банка испытывают сложности с платежами и переводами в мобильном приложении и на сайте банка. Число жалоб уже превысило 1 000, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

При этом основная часть жалоб поступила на сбой сервиса – 68%. Кроме того, на сбой мобильного приложения поступило 13% жалоб, а на сбой сайта – 15%. Чаще всего на неполадки жаловались в Тверской (11%) и Нижегородской областях (5%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5%), Москве и Московской области (6%), а также в Свердловской области (4%).

Сотрудники банка уже устраняют проблему, отметили в РИА Новости.

"Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем", – такая надпись появляется при попытке входа в приложение Т-Банка.

Ранее пользователи пожаловались на некорректную работу сайта и приложения службы доставки СДЭК. По словам некоторых из них, при работе с сервисами СДЭК на экране появлялось предупреждение: "Что-то пошло не так. Повторите запрос позднее".

Позже стало известно, что приостановка работы некоторых сервисов СДЭК была связана с проведением технических работ. Сервисы были приостановлены менее чем на 15 минут.